Ilary Blasi, dopo l’addio a Totti torna ad allenarsi: le foto

Dopo le lunghe vacanze che l’hanno portata lontana da Roma (e dal gossip) per quasi due mesi, Ilary Blasi è tornata nella sua casa all’Eur, e ha ripreso ad allenarsi.

Ilary Blasi: gli allenamenti

Dopo aver trascorso la sua prima estate da single Ilary Blasi è tornata alla sua vita di sempre, o quasi: oggi nella casa all’Eur acquistata insieme all’ex marito Francesco Totti vi sono solo lei e i tre figli, e Ilary ha ripreso la sua consueta routine di allenamento nella stanza adibita a palestra che ha dentro casa.

La conduttrice si è mostrata in tenuta sportiva mentre svolgeva alcuni dei suoi esercizi e ha scritto nelle sue stories: “Si ricomincia”. Fino a pochi giorni fa Ilary aveva condiviso con i fan i retroscena delle sue vacanze estive, che ha trascorso in Tanzania, sulle Dolomiti e infine in Croazia.

La battaglia legale

Molto presto lei e Francesco Totti dovranno vedersi insieme ai loro avvocati per stabilire come dividere i loro beni e sembra che la loro separazione non sarà semplice.

Per il momento i due non hanno rotto il silenzio in merito alla questione ma si vocifera che la separazione non sia avvenuta in maniera pacifica e che Ilary sia piuttosto arrabbiata con l’ex Capitano.