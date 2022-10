Ilary Blasi, dopo lo sketch sui Rolex arriva la multa: pizzicata mentre recupera la sua auto prima dell'arrivo del carro attrezzi.

Dopo lo sketch sui Rolex, Ilary Blasi ha rischiato di rimanere a piedi. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha ricevuto una multa per divieto di sosta e ha potuto recuperare la sua auto soltanto dopo aver firmato il verbale della polizia municipale.

Ilary Blasi: dopo lo sketch sui Rolex arriva la multa

Negli ultimi giorni, Ilary Blasi si è resa protagonista di un filmato che è diventato virale. Tramite il suo profilo Instagram, la conduttrice dell’Isola dei Famosi si è mostrata a Roma, davanti al negozio Rolex. Ovviamente, non si è limitata a questo, ma ha taggato l’ex marito Francesco Totti e ha mimato un furto. Insomma, una chiara risposta alle accuse che il Capitano le ha mosso tramite le pagine del Corriere della Sera.

Dopo questo sketch, però, Ilary ha ricevuto una bella multa.

Ilary multata per divieto di sosta

Presa dalla smania di condividere il video davanti al negozio Rolex, la Blasi non si è resa conto di aver parcheggiato la sua auto in divieto di sosta. Ovviamente, i paparazzi erano sulle sue tracce e non si sono lasciati scappare lo ‘scoop’. I fotografi del settimanale Chi l’hanno immortalata proprio mentre firma il verbale della Polizia municipale della Capitale.

Ilary ha rischiato di vedere la sua auto portata via dal carro attrezzi, ma fortunatamente è arrivata in tempo.

Ilary Blasi in attesa della prima udienza

Multa a parte, la Blasi è in attesa della prima udienza. Lei e Francesco Totti, che nel frattempo vivono nella stessa casa ma comunicano solo su Whatsapp, si incontreranno in tribunale venerdì 14 ottobre. Riusciranno a trovare un accordo? Staremo a vedere.