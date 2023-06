Vladimir Luxuria ha detto la sua sul conto di Bastian Muller, il nuovo compagno di Ilary Blasi che ha avuto modo di conoscere durante una serata in un noto locale romano e, a seguire, ha scagliato una frecciatina contro l’ex marito della conduttrice, Francesco Totti.

Vladimir Luxuria: la frecciatina a Totti

Nei giorni scorsi Vladimir Luxuria ha avuto modo di conoscere Bastian Muller, l’imprenditore tedesco con cui Ilary Blasi fa ormai coppia fissa da diversi mesi. Luxuria ha confessato alcuni dettagli sull’imprenditore e ha scagliato quella che sembra essere una frecciatina in piena regola contro l’ex marito della conduttrice, Francesco Totti, su cui ha detto: “Ho chiesto moltissime cose sulla sua vita ma anche sul suo rapporto con Ilary, perché sono un po’ impicciona. Mi ha detto che non gli interessava diventare famoso e che non gioca a pallone”, ha dichiarato l’opinionista, facendo un chiaro riferimento all’ex marito della conduttrice.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non sarebbe avvenuta nel migliore dei modi e da mesi i due si stanno fronteggiando in tribunale per sbrigare le loro pratiche di divorzio. Oggi l’ex calciatore è legato alla flower designer Noemi Bocchi e sembra che lui e Ilary comunichino solo per esigenze legate ai loro figli.