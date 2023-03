Ilary Blasi e Bastian: le prove da famiglia allargata

Ilary Blasi si sta godendo la sua nuova “famiglia” in compagnia del fidanzato Bastian Muller e nelle ultime ore i due sono stati avvistati mentre facevano shopping per le vie di Roma insieme alla figlia più piccola della showgirl.

Ilary Blasi: le prove di famiglia con Bastian

A quanto pare Ilary Blasi ha già presentato il fidanzato Bastian Muller ai suoi figli e nelle ultime ore i due si sono concessi un pomeriggio all’insegna dello shopping in compagnia della piccola Isabel. Il fidanzato della showgirl si è occupato di portare i pacchetti, mentre la bambina è andata in estasi quando sua madre le ha regalato un coniglietto.

In tanti sui social sono curiosi di saperne di più sulla vita privata della showgirl al fianco dell’imprenditore tedesco e, secondo indiscrezioni, molto presto Ilary racconterà qualche retroscena a Verissimo.

Dopo aver annunciato pubblicamente la fine del suo matrimonio con Francesco Totti la showgirl si è chiusa nel massimo riserbo e ha preferito non parlare pubblicamente della questione “per tutelare i suoi figli”. Nel frattempo anche Totti sembra aver trovato la felicità accanto a Noemi Bocchi, e i due stanno per concedersi un altro viaggio in compagnia dei loro rispettivi figli. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?