Amore al capolinea per Ilary Blasi e Bastian Muller? Le ultime indiscrezioni ...

Ilary Blasi e Bastian Mullar si sono lasciati? I fan della conduttrice, data l’assenza dell’imprenditore tedesco dai social dell’ex velina, sono conviti che la relazione sia finita.

Ilary Blasi e Bastian Mullar si sono lasciati? Le ipotesi del web

La love story tra Ilary Blasi e Bastian Muller è già al capolinea? Il sospetto si è insinuato tra i fan della conduttrice da quando l’imprenditore tedesco è letteralmente scomparso dai social dell’ex moglie di Francesco Totti. Dal loro viaggio in Brasile, la coppia non è più apparsa insieme.

Al momento, non c’è modo di sapere se i due si siano effettivamente separati o meno. È certo, tuttavia, che in questo primo weekend di agosto, la showgirl è stata avvistata in Sardegna con l’amica Michelle Hunziker con la quale ha festeggiato al Billionaire di Flavio Briatore dove si è lasciata andare a balli, divertimento e drink tra donne. Inoltre, nella giornata di domenica 6 agosto, la Blasi è stata fotografata all’aeroporto di Olbia, pronta a fare ritorno a Roma dai figli. A svelarlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha ricevuto la notizia da una fonte.

Relazione al capolinea?

Fatto sta che, a distanza di un mese dal viaggio in Brasile, sui social di Ilary non c’è più traccia di Bastian. È lecito, quindi, ipotizzare che la relazione sia finita. Tuttavia, la coppia potrebbe anche aver solo deciso di trascorrere del tempo separati.

Mentre sul web proliferano le congetture sullo status sentimentale della conduttrice de L’Isola dei Famosi, l’ex marito Totti e Noemi Bocchi sembrano essere più uniti che mai.