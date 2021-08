Ilary Blasi e Francesco Totti in yacht: passione alle stelle tra le acque di Ponza

Ilari Blasi e Francesco Totti si stanno godendo una vacanza all'insegna dell'amore e del relax a Ponza.

L’amore procede a gonfie vele tra Ilary Blasi e Francesco Totti: i due sono in vacanza in yacht tra le acque di Ponza e sono stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio appassionato tra le onde.

La conduttrice sfoggia un fisico da urlo e sui social suo marito non manca di dedicarle tutto il suo amore. “Io e te”, ha scritto Totti nella didascalia a un suo scatto con la moglie.

La coppia è convolata a nozze nel 2005 e il loro amore è stato consacrato dall’arrivo dei tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, che hanno trascorso le vacanze insieme a loro.

Ilary Blasi e Francesco Totti: il Covid

Il 2020 e il 2021 sono stati anni piuttosto complicati per la coppia. Dopo la scomparsa di Enzo Totti (padre dell’ex capitano della Roma) a causa del Coronavirus, entrambi sono risultati positivi alla malattia e l’ex calciatore ha riportato per mesi alcuni strascichi dovuti al virus. Oggi sembra che la coppia sia riuscita a trovare di nuovo la serenità e i due continuano a trascorrere molto del loro tempo in famiglia e in particolare insieme ai loro tre bambini, da sempre molto legati ai genitori.

Ilary Blasi: il quarto figlio

Mentre Francesco Totti ha dichiarato di essere pronto ad avere persino un quarto figlio insieme a Ilary Blasi, la conduttrice ha scansato del tutto questa ipotesi.“Vorrà dire che lo farà con un’altra…”, ha scherzato la conduttrice. Francesco Totti dal canto suo ha invece confessato: “Ho detto che volevo cinque figli e Ilary mi ha preso per pazzo. Però piano piano la convincerò. L’amore migliora e con i figli migliorerà ancora di più, il che non significa che faremo altri bambini.

Devo trovare il momento giusto per proporglielo. Adesso siamo in stand by!”

Oggi il figlio maggiore della coppia, Cristian, ha seguito le orme del padre, destando qualche preoccupazione per sua madre Ilary: “Speravo che facesse un altro sport, tipo il tennista, così potevo seguirlo e girare il mondo. Lui però è innamorato del calcio e fino a quando gli piace e si diverte è giusto che faccia quello che vuole. Fortunatamente ha un papà che ha fatto il calciatore e che potrà valutarlo anche in maniera cruda. Non sarà semplice per lui, ma è un ragazzo come tutti gli altri. Non è che perché si chiama Totti gli è tutto dovuto, anzi, per come siamo fatti io e Ilary, per fare una cosa dovrà impegnarsi più degli altri”, ha spiegato lo sportivo.