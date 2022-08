Ilary Blasi e Francesco Totti, svelata una clausola nell’accordo di separazione sulla conduttrice

Ilary Blasi e Francesco Totti: è stata svelata una clausola nell’accordo di separazione che pare riguardi la conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi e Francesco Totti, svelata una clausola nell’accordo di separazione che riguarda la conduttrice

Continuano a trapelare indiscrezioni sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Mentre la conduttrice de L’Isola dei Famosi si appresta a partire dalla villa al mare di Sabaudia per lasciarla all’ormai ex compagno, è stato rivelato un nuovo retroscena sui documenti che sanciranno l’addio definitivo della coppia. Secondo quanto riportato da Nuovo Tv, il settimanale di Riccardo Signoretti, pare che Francesco Totti abbia chiesto all’ex moglie di rimanere a vivere a Romapiuttosto che trasferirsi a Milano. Sembrerebbe, infatti, che la conduttrice stesse valutando l’ipotesi di comprare casa nel capoluogo lombardo, portando con sé anche i figli.

La decisione della Blasi è stata duramente contestata dall’ex calciatore che ha chiesto l’intervento dei legali imponendo un accordo scritto.

L’indiscrezione, al momento, non è stata né confermata né smentita dai diretti interessati che hanno scelto di non avere contatti con media e stampa. L’unica certezza resta il fatto che sia per Ilary Blasi che per Francesco Totti i loro figli restano la priorità assoluta e faranno tutto il necessario per tutelare il loro benessere.