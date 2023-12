"Ilary Blasi è incinta": l'indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione Ilary Blasi potrebbe essere in attesa del suo quarto figlio.

Ilary Blasi è in dolce attesa? L’idniscrezione è diventata sempre più insistente dopo che la showgirl ha postato alcune foto durante la sua ultima vacanza con la neve con Bastian Muller.

Ilary Blasi: le indiscrezioni sulla gravidanza

Da ormai più di un anno, Ilary Blasi fa coppia fissa con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, con cui sarebbe riuscita a trovare la serenità dopo la fine della sua unione con Francesco Totti. Nelle ultime ore i due si sono mostrati insieme in montagna e, sui social, si è sparsa la voce che la conduttrice sarebbe incinta del suo quarto figlio. La questione al momento resta senza conferme, e in tanti sono impazienti di sapere se Ilary confermerà o smentirà le voci in circolazione.

Dopo i tre figli avuti insieme a Francesco Totti, la showgirl ha più volte precisato di non essere intenzionata ad averne altri e chissà se il nuovo amore per Bastian l’abbia spinta a cambiare idea. Sui social in tanti sono interessati a saperne di più sulla sua vita privata, specie visto che di recente, nel docufilm Unica, Ilary Blasi ha finalmente rotto il silenzio sulla sua separazione da Francesco Totti e ha svelato le cause della loro rottura (dovuta, sembra, ai tradimenti da lei subiti).