Ilary Blasi e Michelle Hunziker in barca in Sardegna: il gesto della svizzera che “indigna” lady Totti

Michelle Hunziker e Ilary Blasi si sono immortalate insieme sui social in barca in Sardegna, ma un gesto della svizzera ha spiazzato la romana

Michelle Hunziker e Ilary Blasi stanno trascorrendo qualche giorno di relax in Sardegna. Se la conduttrice svizzera si trova sull’isola per un servizio fotografico, la presentatrice romana è invece lì in vacanza insieme al marito Francesco Totti e ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel.

Michelle Hunziker spiazza Ilary Blasi

Proprio poche ore fa, le due colleghe e amiche hanno passato qualche ora insieme in barca, dove era presente anche Nicola Savino. La padrona di casa dell’Isola dei Famosi ha subito inscenato una simpatica gag, prendendo il cellulare di Michelle e iniziando a fare una serie di Stories.

Con ironia, la Blasi ha dunque parlato di una sorta di ricatto verso i fan della moglie di Tomaso Trussardi, la quale si è messa a ridere divertita.

Successivamente la conduttrice romana, guardando in camera, si è però accorta di un particolare che l’ha letteralmente spiazzata.

Verificando infatti come Michelle non avesse impostato nessun filtro per le sue foto, ha subito interrotto il video con una certa “delusione”.

Nelle Stories successive le due amiche si sono anche cimentate in una sorta di gara di tuffi insieme a Savino. Intanto Totti, dalla sua barca, incitava divertito: “Prima le vecchie!”. Risate social assicurate, mentre le dive della tv nostrana si sono mostrate in tutto il loro splendore in bikini, in una giornata piena di divertimento e grande affiatamento.