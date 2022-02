Ilary Blasi e Totti in tv dopo lo scandalo: ospitate separate

Ilary Blasi e Totti in tv dopo lo scandalo in merito alla crisi matrimoniale: le ospitate saranno separate.

Dopo lo scandalo che li ha investiti sulla presunta crisi di coppia, Ilary Blasi e Francesco Totti tornano in televisione con due ospitate separate. La conduttrice de L’Isola dei Famosi sarà nel programma Belve, mentre l’ex calciatore nel salotto di C’è posta per te.

Ilary Blasi e Totti in tv dopo lo scandalo: le ospitate

Da giorni, ormai, non si fa che parlare della presunta crisi matrimoniale di Ilary Blasi e Francesco Totti. Anche se i diretti interessati hanno smentito il chiacchiericcio, sono tante le indiscrezioni che fanno pensare ad una specie di tentativo per depistare il gossip. Nonostante tutto, i coniugi più amati di Roma stanno per tornare in televisione con due ospitate separate. Totti sarà a Mediaset, mentre Ilary in Rai. Nello specifico, Francesco sarà nel programma C’è posta per te su Canale 5, mentre la Blasi a Belve su Rai2.

Ilary in Rai e Totti a Mediaset

Mentre l’ospitata di Totti a C’è posta per te è già stata registrata, molto probabilmente prima dello scandalo, quella di Ilary deve ancora vedere il face to face con la conduttrice di Belve. Pertanto, è lecito pensare che la puntata del programma di Francesca Fagnani sarà seguitissima. E’ la prima volta che la Blasi accetta di finire sotto la lente d’ingradimento della compagna di Mentana e, considerando la schiettezza della presentatrice di Viale Mazzini, questo sembra il momento meno opportuno.

La Fagnani, intervistata da Il Messaggero in merito alla presunta crisi di coppia del Pupone, ha ammesso: “Ho il cuore infranto. Se fosse vero che si sono lasciati mi dispiacerebbe“.

Le ospitate di Ilary e Totti: boom di ascolti?

Considerando che lo scandalo che riguarda i coniugi Blasi-Totti è fresco fresco, è lecito pensare che le loro ospitate siano state studiate a tavolino. Anche se quella di Francesco a C’è posta per te è stata registrata, appare alquanto curioso il fatto che vada in onda proprio sabato 26 febbraio 2022, a qualche giorno dall’inizio del chiacchiericcio.

Per quel che riguarda Belve, che recentemente ha ospitato Morgan, farà di certo il boom di ascolti.