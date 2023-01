Ilary Blasi è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato Bastian Muller

La presentatrice si trova in questi giorni in vacanza a Parigi con il nuovo compagno

Non che ci fossero particolari dubbi a riguardo, ma Ilary Blasi ha deciso nelle scorse ore di rendere “Instagram official” la sua nuova relazione sentimentale dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti.

Nella serata di ieri, 20 gennaio, la nota presentatrice ha pubblicato una seire di Instagram Stories che non hanno lasciato spazio all’immaginazione.

Ecco dunque, in breve, cosa ha combinato l’ex letterina.

Ilary Blasi tagga per la prima volta il fidanzato Bastian su Instagram

I paparazzi avevano pizzicato Ilary Blasi e Bastian ormai diverse settimane fa in Svizzera, in atteggiamenti inequivocabili. La conferma della relazione, insomma, già c’era.

Tuttavia, ieri sera Ilary ha deciso di fare un passo in più confermando di sua sponte su Instagram, con degli scatti inequivocabili, che nella sua vita c’è un nuovo uomo del quale sembra proprio essersi perdutamente innamorata.

I due piccioncini stanno passando le ultime ore nella città dell’amore, Parigi: qui i due hanno scelto di soggiornare in un hotel di lusso (come possiamo notare da un paio di scatti pubblicati via Stories di Ilary, stesa su un enorme letto matrimoniale) e di mangiare in un ristorante decisamente chic.

Proprio qui Ilary ha taggato il profilo del suo nuovo fidanzato, che vediamo in una Stories successiva accarezzarle teneramente la gamba mentre entrambi si trovano in auto, forse in taxi.

Qui sotto potete recuperare lo scatto condiviso dalla conduttrice.

Imparare a stare al mondo da Ilary Blasi pic.twitter.com/gW8reQLCtl — Adi (@AdriBaldantoni) January 20, 2023

Nel frattempo, prosegue a gonfie vele la relazione dell’ex Francesco Totti con la nuova compagna Noemi Bocchi. I due già fanno sul serio: dopo essersi fatti vedere insieme ad alcuni eventi di gala, la coppia ha anche deciso di andare a vivere insieme, in un enorme attico in zona Roma Nord.