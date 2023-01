Ilary Blasi fa sul serio: le foto con Bastian Muller

Ilary Blasi sembra essere sempre più felice accanto al suo nuovo fidanzato, Bastian Muller, e dopo aver trascorso con lui un weekend romantico a Parigi e il capodanno a Bangkok, sembra che la conduttrice si sia deciso a presentarlo al suo gruppo di più cari amici.

Ilary Blasi e Bastian in montagna

Ilary Blasi e Bastian Muller sono stati avvistati per la prima volta insieme a dicembre ma, a quanto pare, la storia tra i due sta diventando sempre più seria: nelle ultime ore i due sono stati avvistati insieme in montagna, dove stanno trascorrendo una vacanza all’insegna dell’amore e del relax in compagnia di alcuni dei più intimi amici della showgir. Ilary Blasi per il momento ha evitato di mostrarsi pubblicamente in compagnia dell’imprenditore, ma Bastian era ritratto insieme a molte foto di gruppo in cui apparivano gli amici della conduttrice e inoltre sembra che i due siano più felici ed uniti che mai.

Sempre secondo indiscrezioni, Ilary Blasi avrebbe presentato l’imprenditore tedesco anche ai suoi figli, Chanel, Cristian e Isabel, e loro sarebbero oggi sereni difronte ai nuovi rapporti intrapresi dai loro genitori.

Si dà il caso infatti che anche Francesco Totti sia da tempo impegnato con Noemi Bocchi e che i tre figli vadano a fargli visita nella sua nuova casa a Roma Nord ogni volta che possono. In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vita privata dell’ex coppia d’oro più famosa di Roma, ma al momento i due preferiscono mantenere il massimo riserbo.