Ilary Blasi festeggia con Bastian: nozze saltate per Totti e Noemi

Ilary Blasi si è mostrata via social mentre trascorreva una serata all’insegna del divertimento in compagnia del fidanzato Bastian Muller e delle sue sorelle. Intanto, secondo indiscrezioni, le lungaggini burocratiche relative al suo accordo di divorzio avrebbero fatto saltare le nozze di Totti e Noemi.

Ilary Blasi: le nozze saltate di Totti e Noemi

Ilary Blasi si sta godendo la sua storia d’amore con Bastian Muller e sui social nelle ultime ore si è mostrata mentre si preparava per uscire con il nuovo fidanzato e le sue sorelle, con cui ha trascorso una serata di festa in un noto locale romano. Intanto, secondo i rumor in circolazione, le lungaggini burocratiche dovute al suo mancato accordo di divorzio con l’ex marito Francesco Totti avrebbero costretto l’ex calciatore e la sua compagna, Noemi Bocchi, a rinviare a data da destinarsi i loro fiori d’arancio. Il 14 marzo a Roma Totti e Ilary sono attesi in udienza, ma sembra che la showgirl non abbia acconsentito agli accordi finora trovati dai legali per archiviare pacificamente la sua separazione dal celebre ex.

Dopo l’annuncio d’addio e alcune frecciatine reciproche, Totti e Ilary Blasi si sono chiusi nel massimo riserbo e non hanno svelato ulteriori retroscena in merito alla loro decisione di dirsi addio.