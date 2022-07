Ilary Blasi furiosa con Totti: “Il patto era tenere nascosto il flirt con Noemi”

Ilary Blasi si sarebbe infuriata con Francesco Totti dopo la fuga di notizie sul conto di lui e Noemi Bocchi.

Secondo indiscrezioni Ilary Blasi sarebbe andata su tutte le furie quando avrebbe appreso la notizia dell’avvistamento di Francesco Totti nei pressi dell’abitazione di Noemi Bocchi.

Ilary Blasi furiosa con Totti?

Già lo scorso febbraio hanno iniziato a circolare indiscrezioni riguardanti un presunto avvicinamento tra Francesco Totti e Noemi Bocchi e la conseguente crisi sentimentale tra l’ex calciatore e sua moglie, Ilary Blasi.

La stessa showgirl si era però sbrigata a smentire la notizia ma, nelle ultime settimane, lei e Totti hanno annunciato pubblicamente la notizia del loro addio, oggi sulla bocca di tutti. Poche ore dopo l’annuncio ufficiale, il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto in cui l’ex Capitano della Roma era ritratto proprio nei pressi dell’abitazione di Noemi Bocchi (in cui, secondo i rumor in circolazione, sarebbe stato avvistato sempre più spesso nelle ultime settimane).

Secondo Chi Ilary Blasi sarebbe andata su tutte le furie per la fuga di notizie e si sarebbe infuriata con l’ex marito per non esser stato più attento.

“Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento parlando di una brutta figura dei media. Se lo ha fatto era perché era sicura di non essere smentita dai fatti”, si legge sul settimanale di Signorini, e ancora: “Per questo Ilary si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto di Chi (…) Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme.

Forse Totti, senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi”.