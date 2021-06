Ilary Blasi, i retroscena sulla lite con Corona: “Non ero preparata alla lite”

La conduttrice Ilary Blasi che si appresta a condurre la sua prima finale dell'isola dei famosi ha raccontato i retroscena della lite con Corona.

“La lite? No, Non era preparata”, queste le parole della conduttrice dell’Isola dei famosi Ilary Blasi che è arrivata alla sua prima finale del longevo reality. Un’edizione questa che si è svolta non senza intoppi eppure possiamo dire che questa per Ilary Blasi è stata un’annata nella quale non sono senz’altro mancate le soddisfazioni.

In una recente intervista rilasciata a FQMagazine, Ilary Blasi ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua carriera tra cui la lite con Fabrizio Corona che all’epoca fece discutere non poco sulla rete e non solo. In particolare ha raccontato di come fu tanta la confusione dietro le quinte e di come il diverbio fu improvvisato.

Ilary Blasi Fabrizio Corona, “Quello che avete visto non era preparato”

Ilary Blasi ha raccontato in modo schietto e naturale come non ci fosse stato nulla di improvvisato o pianificato.

Nell’edizione del Grande Fratello dell’annata 2017-2018 Silvia Provvedi allora fidanzata di Fabrizio Corona era una dei concorrenti. Il clima divenne inoltre particolarmente teso a seguito di alcuni precedenti tra la stessa Ilary Blasi e Corona.

“Quello che avete visto non era preparato, anzi, se l’avessi detto a qualcuno non me l’avrebbero mai fatto fare. Avevo solo chiesto agli autori di poter dire delle cose, lui sosteneva che io avessi posto un veto sulla sua presenza invece era il contrario, io lo volevo fortemente.

C’era scompiglio dietro le quinte, sono partite chiamate, mi facevano segno di chiudere ma in quel momento me ne sono fregata, ho usato un mezzo pubblico per un fine privato. Per me quello non era più il reality era la mia vita, era una cosa tra me e lui. Rimarrà nella storia, io da spettatrice mi sarei divertita.” – le parole della conduttrice.

Ilary Blasi Fabrizio Corona, “Sono stata io a lasciare il Grande Fratello”

Ilary Blasi nel corso dell’intervista ha raccontato come lasciare il Grande Fratello VIP fu una sua decisione: “Non lo dico per vanto, sono stata io sempre a lasciare. Quando prendo una decisione difficilmente torno indietro. Certo, ci vuole coraggio perché conduci programmi di successo, in questo periodo non è facile mollare, però dopo tre anni ho sentito la necessità di dire basta”.

Ilary Blasi Fabrizio Corona, il bilancio sui tre opinionisti

Non è mancato un bilancio anche sui tre opinionisti dell’Isola dei famosi ovvero Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. La conduttrice in particolare si è espressa molto positivamente su Tommaso Zorzi: “La Iva nazionale fa tv da sempre, non ha bisogno di presentazioni. Tommaso per me è stato un appoggio anche quando non avevamo ancora i naufraghi in studio, conosce il mondo social e dei reality. Elettra l’ho voluta fortemente, è una macchietta. Si è sentita un po’ un pesce fuor d’acqua in questo reality, è abituata ai social non so se si è trovata a sua agio ma il suo colore ha aiutato.”