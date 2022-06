Ilary Blasi ieri e oggi: com’è cambiata dalla prima puntata dell’Isola dei Famosi  

La trasformazione della vulcanica showgirl e le sue nuove capacità, Ilary Blasi ieri e oggi: ecco com’è cambiata dalla prima puntata dell’Isola dei Famosi

Ilary Blasi ieri e oggi: dalla prima puntata dell’Isola dei Famosi fino alla finale che fra qualche giorno terrà i telespettatori con il fiato sospeso e i naufraghi rimasti ancor più per la bellissima conduttrice è stato un susseguirsi di avventure, situazioni, piccoli scontri e grandi soddisfazioni che ne hanno cambiato profondamente anche il modo di porsi.

La Ilary che si avvia a condurre la finale di lunedì 27 giugno in prima serata su Canale 5 e in streaming anche su Mediaset Infinity è una donna di spettacolo che ha saputo tenere le redini in mano di un programma non facile come ha saputo tenere salde in mano le redini della sua vita nel mondo dello spettacolo.

Ilary Blasi ieri e oggi: un percorso lungo e vincente

Una vita catodica in cui Ilary si è sempre distinta non solo per la sua straordinaria bellezza, ma anche per una serie di “cambiamenti” che ne hanno fatto una showgirl duttile e pronta ad ogni sfida.

Nel tempo la vulcanica presentatrice, di certo una delle più amate dal pubblico sul piccolo schermo italiano, ha saputo essere “camaleontica” ma senza essere sfacciata. Spesso è finita nel mirino del gossip a causa dei “presunti e additati” ritocchini di chirurgia plastica ma non ha mai affrontato la questione con quella colpevole aggressività che di solito si genera in questi casi.

Non solo l’immagine ma anche la “polpa”

Le foto della Ilary degli anni passati e della Ilary di oggi dicono che la moglie di Francesco Totti tiene si in gran contro l’immagine, ma anche che la sua carriera professionale è figlia di una innata capacità di condurre, qualità questa che a molte altre “conduttrici” non viene riconosciuta affatto. La bella Ilary pare non abbia mai confermato di essersi sottoposta a tali trattamenti ma quello che conta davvero è che dalla prima puntata all’ultima dell’Isola dei famosi Ilary abbia saputo tenere il timone di una trasmissione che ne ha forgiato ancor più e al meglio non solo la bellezza e le qualità che già aveva, ma anche quelle che non sapeva ancora di avere, qualità come la pazienza ad esempio.