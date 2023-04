Ilary Blasi, il 42esimo compleanno lo festeggia solo con Bastian: cena con dedica

Quarantaduesimo compleanno per Ilary Blasi, che ha scelto di festeggiarlo solo con il nuovo fidanzato Bastian Muller. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha condiviso con i fan la cena all’insegna del romanticismo, con tanto di dedica.

Ilary Blasi: il compleanno lo festeggia solo con Bastian

Il 28 aprile 2023 Ilary Blasi ha compiuto 42 anni. Un traguardo importante, specialmente dopo lo stravolgimento che la sua vita ha subito nell’ultimo anno. Mentre lo scorso compleanno era ancora con il marito Francesco Totti, oggi ha un nuovo compagno al suo fianco. Stiamo parlando di Bastian Muller che, in questa occasione speciale, ha voluto prepararle una bellissima sorpresa.

Ilary e Bastian: la cena con dedica è da sogno

Per il compleanno della sua dolce metà, Bastian ha organizzato una cena esclusiva, con tanto di petali di rosa a segnare il cammino per raggiungere il tavolo. A lume di candela, la Blasi e Muller si sono immortalati, regalando ai fan uno dei pochi scatti di coppia. “Happy birthday my love“, ha scritto l’imprenditore tedesco.

Un compleanno all’insegna dell’amore: Ilary è cotta

Dopo il “buon compleanno amore mio“, Ilary si può dire completamente soddisfatta della sua vita sentimentale. La Blasi, stando a quanto sostengono i beninformati, è cotta di Bastian.