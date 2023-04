Ilary Blasi, il fidanzato gioca con Isabel: la reazione di Totti

Ilary Blasi ha presentato i suoi figli al fidanzato Bastian Muller e in tanti si sono chiesti come abbia preso la cosa il suo ex marito, Francesco Totti.

Ilary Blasi ha ritrovato la serenità accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller e l’ha ovviamente presentato ai suoi figli. In tanti si chiedono come abbia preso la questione il suo ex marito, Francesco Totti.

Ilary Blasi: il rapporto tra Bastian e i figli

Nelle ultime ore attraverso i suoi canali social, Ilary Blasi ha condiviso un video di sua figlia Isabel (nella sua casa all’Eur) mentre era intenta a giocare a un gioco da tavolo insieme al nuovo compagno della showgirl, l’imprenditore Bastian Muller. Non è segreto che Ilary abbia già presentato il suo compagno ai figli e al momento il tribunale ha stabilito che la casa all’Eur resti temporaneamente a lei (mentre l’ex marito, Francesco Totti, ha preso una nuova casa insieme a Noemi Bocchi).

Secondo i rumor circolati in rete l’ex calciatore sarebbe andato su tutte le furie quando avrebbe saputo della presenza di Bastian a casa sua, ma al momento sulla questione non vi sono conferme. Lui e Ilary hanno mantenuto il massimo riserbo sulle cause della loro rottura e, dopo poco tempo, entrambi sono usciti allo scoperto con i loro rispettivi partner. La conduttrice, nella sua ultima intervista a Verissimo, ha affermato di non essere ancora pronta a parlare delle vicende relative alla sua separazione dal celebre ex calciatore e in tanti, tra i suoi fan, sono impazienti di saperne di più.