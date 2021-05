Ilary Blasi, il look della diciassettesima puntata de L’Isola dei famosi

Nel corso della diciassettesima puntata de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha sfoggiato un outfit che non è passato inosservato.

Venerdì 14 maggio 2021 la Blasi è tornata in onda con la diciassettesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con la conduttrice che ha sfoggiato un outfit che non è passato di certo inosservato.

Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi, il look della conduttrice

La conduttrice ha dato il via alla diciassettesima puntata de L’Isola dei Famosi sfoggiando un outfit che non è passato di certo inosservato.

Così come successo nel corso delle precedenti puntate, anche in occasione della diciassettesima puntata, l’attenzione del pubblico è ricaduta sull’outfit della presentatrice.

L’abito di Ilary Blasi

Dopo aver ammaliato il pubblico con gli abiti dei migliori brand internazionali, in occasione dell’ultima puntata ha deciso di indossare un abito lungo, smanicato e a collo alto. Con i toni del blu e tempestato di swarovski, si tratta di un abito Alexandre Vauthier che, stando a quanto si evince dal web, sembra costi 5915 euro. Per quanto concerne gli stivali, invece, sono griffati Le Silla e il loro costo sarebbe pari a 572 euro.

Ilary Blasi, la diciassettesima puntata

La conduttrice ha dato il via alla diciassettesima puntata de L’Isola dei famosi salutando, come al solito, gli opinionisti del programma e gli ex naufraghi presenti in studio. In collegamento con Rosolino e i concorrenti su Playa Palapa ha quindi affermato: “Oggi verranno ridisegnati gli equilibri sull’Isola”.

Si parla quindi del rapporto tra Isolde e Valentina, con quest’ultima che ha dichiarato: “Ho paura di uscire, voglio continuare (…) Se dovessi uscire non è colpa di Isolde”. La Kostner ha quindi commentato: “Abbiamo avuto un colloquio (…) L’ho vista più simpatica”.

Ilary Blasi, il televoto

La conduttrice ha quindi chiuso il televoto, con la Persia che si è salvata con il 44% dei voti. Le altre percentuali: Ciufoli 21%, Tittocchia 20%, Cannavò 15%. Proprio la Persia sfida la leader in carica, ovvero la Kostner al girarrosto. La prima a cadere in acqua è la Persia, con Isolde che viene quindi eletta prima leader della serata.

Ma non solo, la Kostner deve decidere chi mandare al televoto flash tra i tre naufraghi a rischio, con la scelta che ricade sulla Tittocchia.