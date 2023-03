Ilary Blasi: il party in grande stile per la piccola Isabel

Ilary Blasi: il party in grande stile per la piccola Isabel

Ilary Blasi: il party in grande stile per la piccola Isabel

Ilary Blasi ha organizzato una festa in grande stile per il compleanno di sua figlia Isabel. Tutto quello che c'è da sapere.

Ilary Blasi ha organizzato un party in grande stile per sua figlia, la piccola Isabel, e sembra che al suo fianco sia sempre stato presente il fidanzato Bastian.

Ilary Blasi: il party per la figlia Isabel

Ilary Blasi non ha badato a spese per festeggiare il compleanno della sua figlia più piccola, Isabel, e ha fatto organizzare una festa a tema Lelly Kelly. Le bambine presenti alla festa hanno ricevuto tutte in regalo un paio di scarpe che hanno potuto personalizzare. All’evento non mancava un piccolo rinfresco e ovviamente giochi, musica e intrattenimento. La showgirl si è scatenata tra le danze insieme alla figlia e ai suoi amici e, secondo indiscrezioni, al suo fianco sarebbe stato sempre presente il fidanzato Bastian Muller, con cui ha ritrovato la serenità dopo il suo addio a Francesco Totti.

I due hanno trascorso le ultime settimane a Francoforte, dove lui avrebbe presentato la showgirl ai suoi familiari. Ilary dal canto suo lo avrebbe presentato alle sorelle e ai figli, e in tanti sono curiosi di sapere se la storia tra i due sia destinata a durare. Per la showgirl si tratta della prima storia importante dopo la fine della relazione con Francesco Totti, con cui sarebbe ai ferri corti.