Ilary Blasi in aereo mentre un fan guarda Unica: la reazione

Ilary Blasi si è mostrata felice e soddisfatta a bordo di un aereo e dopo essersi resa conto di cosa stava guardando un passeggero.

Ilary Blasi: la reazione sui social

Ilary Blasi sta promuovendo Unica, il docufilm Netflix incentrato sulla fine della sua unione con Francesco Totti e, nelle scorse ore, ha mostrato via social di essere a bordo di un aereo mentre felice e soddisfatta guardava un fan osservare il docufilm su di lei su Netflix. Nei giorni scorsi Ilary Blasi si è anche recata a Verissimo, dove ha confessato a Silvia Toffanin alcuni retroscena sulla fine del suo matrimonio e ha detto:

“Sono stata per un anno e mezzo un po’ a osservare, capire cosa era successo, leggere, sentire un po’ tutti i vari punti di vista, le opinioni, ma di fatto era la mia storia e io ho sempre messo la faccia in tutto quello che ho fatto e quindi a un certo punto ho deciso di metterci la faccia anche questa volta”, e ancora: “Abbiamo passato l’estate come sempre, abbiamo fatto un viaggio in Russia, siamo stati a Sabaudia come sempre. Niente mi faceva presagire a qualcosa di simile”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? Al momento il suo ex marito sembra aver preferito non replicare.