Ilary Blasi in Croazia con la figlia Isabel: le vacanze infinite dopo l’addio a Totti

Dopo il viaggio in Tanzania, la vacanza sulle Dolomiti e quella nelle Marche, Ilary Blasi è partita alla volta della Croazia in compagnia di sua sorella e di sua figlia Isabel.

Ilary Blasi in Croazia

Ilary Blasi ha trascorso la sua prima estate dopo l’addio a Francesco Totti all’insegna dei viaggi: la conduttrice ha trascorso pochissimi giorni tra Roma e Sabaudia e, dopo aver incontrato l’ex marito unicamente per scambiarsi le chiavi di casa, è partita alla volta della Croazia in compagnia della figlia Isabel e di una delle sue sorelle.

La conduttrice probabilmente sta cercando di trascorrere più tempo possibile lontano da Roma in attesa che i gossip sul suo conto si sgonfino. Secondo indiscrezioni Ilary Blasi sarebbe comunque intenzionata a rilasciare un’intervista per chiarire alcuni punti sulla fine del suo matrimonio (ma sulla questione al momento non vi sono conferme).

La separazione

Dopo aver annunciato la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha iniziato a postare sui social come mai aveva fatto prima.

In molti credono che quella della conduttrice sia una stategia per dare l’immagine di una donna forte e che, dopo la separazione giunta dopo 20 di matrimonio, non sia sua intenzione lasciar intendere agli altri di volersi piangere addosso. Sarà davvero così? Al momento quelle in circolazione sono soltanto ipotesi.