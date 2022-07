Ilary Blasi in Tanzania con i figli dopo la separazione da Totti: il nuovo outfit su Instagram

Ilary Blasi, in vacanza in Tanzania con i figli dopo la separazione dal marito Francesco Totti, ha mostrato tra le sue Instagram Stories un nuovo outfit.

Ilary Blasi, in vacanza in Tanzania con i figli dopo la separazione dal marito Francesco Totti, ha mostrato tra le sue Instagram Stories un nuovo outfit.

Ilary Blasi in Tanzania con i figli dopo la separazione da Totti: le foto

Continua la vacanza in Tanzania di Ilary Blasi. La conduttrice de L’Isola dei Famosi è partita insieme ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel e la sorella Silvia subito dopo aver annunciato pubblicamente la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Per allontanarsi dalla bufera mediatica scatenata dalla notizia della separazione, la showgirl è volata in Africa concedendosi una vacanza esotica insieme alla sua famiglia e condividendo alcuni scatti del suggestivo soggiorno tra le sue Instagram Stories.

Ai suoi followers, che hanno raggiunto i due milioni, ha mostrato non solo il resort di extralusso presso il quale sta pernottando ma anche immagini spettacolari della savana catturate durante i safari con i figli. Ha fatto scalpore, poi, lo scatto in topless in cui l’ormai ex moglie di Totti appare di schiena mentre se ne sta seduta sul bordo della vasca idromassaggio del suo bungalow.

Il nuovo outfit su Instagram

Nel pomeriggio di venerdì 15 luglio, Ilary Blasi ha postato nuove foto tra le sue Instagram Stories in cui ha immortalato nuovi paesaggi. Tra le ultime immagini condivise, tuttavia, c’è anche uno scatto della showgirl mentre indossa un nuovo outfit.

Il look sfoggiato dalla conduttrice è un abito lungo color rosa pesca sformato e tempestato di eleganti foglie dorate. Anche in questo caso, Ilary Blasi è stata fotografata di spalle ma, contrariamente a quanto scelto nel caso del topless nella vasca idromassaggio, il suo volto è rivolto verso l’obiettivo.

La mise indossata dalla showgirl sembra rievocare gli abiti tipicamente indossate dalle donne in Tanzania.