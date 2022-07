Ilary Blasi in Tanzania: quanto costa la vacanza nel resort di lusso

Dopo l'annuncio d'addio a Francesco Totti, Ilary Blasi ha deciso di trascorrere un periodo di relax in un resort extra lusso.

Dopo aver annunciato pubblicamente la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi è partita con i figli per la Tanzania, dove avrebbe scelto di pernottare in un resort extralusso.

Ilary Blasi in Tanzania: il costo

Ilary Blasi ha deciso di prendere le distanze dal gossip e dai tafferugli scoppiati a Roma a seguito del suo annuncio d’addio con Francesco Totti ed è partita per la Tanzania in compagnia dei suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.

La showgirl sta soggiornando in uno dei resort più esclusivi dell’Africa, provvisto di tende extralusso con vista sulla savana, vasche idromassaggio e molto altro. Il nome del resort è Serengeti Bushtops e si tratta di un resort safari definito da molti come “la tenda safari più lussuosa del mondo”.

Il costo per soggiornare nel resort è di 1600 euro al giorno per gli adulti e di oltre 900 euro per i bambini. Insieme a Ilary Blasi è presente sua sorella Silvia con i figli e la showgirl si sta godendo un momento di meritato riposo, tra safari, tramonti mozzafiato e relax con vista sulla savana.

Né lei né Francesco Totti hanno deciso di commentare ulteriormente le notizie a seguito del loro addio e i due si sono chiusi nel massimo riserbo, forse nell’attesa che lo scandalo si sgonfi.