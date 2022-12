Ilary Blasi in vacanza con Chiara Ferragni a St Moritz: spunta la foto

Ilary Blasi e Chiara Ferragni sono in vacanza a Saint Moritz.

Anche se non hanno pubblicato nessuna foto insieme, una terza persona l’ha fatto al posto loro. Come mai tanta discrezione?

Saint Moritz è la meta preferita dai Vip per l’inverno 2022/2023. Nelle ultime ore, sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno condiviso scatti dalla bellissima località montana. Tra loro ci sono anche Ilary Blasi e Chiara Ferragni che, anche se non hanno postato immagini insieme, stanno trascorrendo parecchie ore l’una accanto all’altra.

A mostrare alcune foto della ‘reunion’ ci ha pensato una terza persona, Maria Elena Ghisolfi.

Nella foto apparsa su Instagram, sia Chiara che Ilary mostrano un fantastico sorriso. Mentre la Ferragni ha tutti i motivi del mondo per essere felice, visto che sia la vita professionale che quella privata vanno a gonfie vele, la Blasi non si può dire altrettanto rilassata. Il suo matrimonio con Francesco Totti è finito da pochi mesi e ha vissuto l’ultimo periodo con i paparazzi alle calcagna.

Eppure, la conduttrice è serena come non mai. A rivelarlo è stata una sua amica.

L’amica, raggiunta dal settimanale DiPiù, ha dichiarato:

“Si aspettava più discrezione (da Totti con Noemi, ndr), l’atteggiamento l’ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian. (…) È tornata ad essere felice in amore. Al suo fianco c’è un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore. Ilary ripete di aver passato con Bastian giornate divertenti e meravigliose. È molto presa da questo uomo che, a dispetto del suo aspetto da palestrato, mostra di avere un lato molto tenero, particolarmente affettuoso, doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto. Sfrutta ogni momento libero per dedicarsi a Bastian (che vive a Francoforte) e sta già progettando il Capodanno con lui in una località esotica, lontano da tutto e da tutti”.