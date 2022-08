Ilary Blasi in vacanza: la foto bollente senza reggiseno

Ilary Blasi ha postato una foto bollente (e senza reggiseno) che ha fatto il pieno di like sui social.

Dopo le lunghe vacanze estive che l’hanno portata via da casa per quasi due mesi, Ilary Blasi ha condiviso il suo ultimo scatto bollente in barca.

Ilary Blasi: la foto bollente

Ilary Blasi ha salutato le sue vacanze estive con uno scatto bollente in cui è ritratta senza reggiseno in barca.

La showgirl questi giorni si trovava in Croazia insieme alla figlia Isabel, ed è probabile che nelle prossime settimane resterà a Roma dove sembra che lei e l’ex marito Francesco Totti si dovranno fronteggiare attraverso i loro legali. La showgirl quest’estate è stata in Tanzania, sulle Dolomiti e infine in Croazia e sui social non ha mancato di aggiornare costantemente i suoi fan, mostrandosi serena e sorridente accanto ai figli.

Secondo Signorini – che l’avrebbe incontrata nella sua casa a Cortina – Ilary starebbe facendo di tutto per dare di sé l’immagine di una donna forte dopo la separazione dal marito.

L’estate di Totti

Mentre la conduttrice ha cercato di stare il più possibile lontano da Roma (forse anche per sfuggire all’ondata di gossip e all’attenzione mediatica nei suoi confronti), Francesco Totti ha trascorso parte delle sue vacanza nella loro casa a Sabaudia. Proprio nelle vicinanze della sua villa sua spiaggia l’ex Capitano della Roma avrebbe incontrato in gran segreto Noemi Bocchi, la donna con cui sembra che stia vivendo una relazione.