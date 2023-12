Ilary Blasi in viaggio con Bastian e Isabel: il dettaglio non sfugge ai fan

Ilary Blasi in viaggio con Bastian e Isabel: il dettaglio non sfugge ai fan

Ilary Blasi si è mostrata via social mentre visitava Londra in compagnia del suo fidanzato, Bastian Muller, e di sua figlia Isabel. In tanti, sui social, non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Ilary Blasi a Londra con Bastian e Isabel

Ilary Blasi ha deciso di concedersi una breve vacanza a Londra in compagnia del suo fidanzato, Bastian Muller, e della sua figlia più giovane, Isabel. Sui social la showgirl ha postato alcune immagini in cui si vedono lei e Bastian camminare mano nella mano con sua e in tanti si sono chiesti come abbia preso la questione Francesco Totti che, secondo Chi, sarebbe stato infastidito dalla continua vicinanza tra Bastian e i suoi figli.

Ilary Blasi nei giorni scorsi ha rotto il silenzio sulla sua discussa separazione dall’ex calciatore e ha confessato di aver preso questa decisione dopo aver scoperto che lui l’aveva tradita. Oggi sembra che i rapporti tra i due non siano dei migliori e che, per questo, si starebbero fronteggiando in tribunale al fine di decidere come spartire il loro ingente patrimonio. I tre figli della coppia hanno continuato a frequentare entrambi i genitori, e non si sono mai pronunciati in merito al loro discusso divorzio.