Ilary Blasi innamorata cotta di Bastian: le indiscrezioni

Dopo l’addio allo storico marito Francesco Totti, Ilary Blasi avrebbe ritrovato la serenità tra le braccia dell’imprenditore tedesco Bastian, con cui si è godura alcuni giorni di vacanza a St.

Moritz.

Ilary Blasi innamorata cotta di Bastian

Secondo un servizio di Chi Ilary Blasi sarebbe innamorata cotta dell’imprenditore tedesco Bastian Muller, il primo uomo con cui è stata avvistata in atteggiamenti intimi dopo la sua discussa rottura dal marito Francesco Totti. I due si sono concessi una vacanza a St. Moritz in compagnia di alcuni amici di lei (era presente anche la conduttice Michelle Hunziker) e si sono mostrati uniti e affiatati.

Quella con Bastian dunque non sarebbe per Ilary una “copertura” come hanno insinuato alcune malelingue sui social e anzi, la conduttrice sarebbe più felice che mai. L’imprenditore abita a Francoforte e non è dato sapere dove e quando i due si siano conosciuti.

L’addio a Francesco Totti

Secondo i rumor in circolazione Ilary Blasi non avrebbe digerito il modo in cui il suo ex marito, Francesco Totti, avrebbe gestito la loro rottura.

In particolare la conduttrice avrebbe preferito che lui usasse maggiore riserbo nel vivere la sua storia con Noemi Bocchi, ma le cose non sono andate affatto così. Oltre ad essere usciti praticamente subito allo scoperto i due sono da poco andati a convivere e sui social hanno mostrato ai fan alcuni dettagli della loro nuova casa. Nel frattempo l’ex marito di Noemi, Mario Caucci, ha rilasciato una contoversa intervista su di lei.