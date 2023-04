Ilary Blasi "invita" il suo ex marito Francesco Totti a casa sua

I fan della coppia sperano in un riavvicinamento tra i due, ma ancora non si sa cosa si nasconde dietro all’invito della conduttrice al suo ex marito.

La situazione sta cambiando

Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati al centro del gossip per diversi mesi per via della loro discussa separazione. Nel frattempo entrambi hanno trovato un nuovo amore.

Nonostante il giudice abbia emesso la sentenza riguardo alla loro separazione pare che la situazione tra la showgirl e l’ex calciatore stia cambiando.

La decisione del giudice

Il giudice che si è occupato della separazione tra i due volti dello spettacolo ha deciso che la villa all’Eur sarà assegnata a Ilary poiché i figli della coppia vivono con la loro madre.

Alla Blasi non verrà versato nessun assegno di mantenimento sia perché non ci sono i presupposti e sia perché la conduttrice non ha richiesto alcun tipo di mantenimento.

Totti invece dovrà pagare il mutuo e una cifra di 12mila e 500 euro per le spese dei figli. L’ex calciatore dovrà, inoltre, pagare più del 50% delle spese straordinarie.

L’invito di Ilary a Totti

Nonostante il rapporto tra i due fosse ormai deteriorato, come dimostrano i dispetti e le frecciatine che si sono scambiati a vicenda pare che ci sia ancora speranza per i tanti fan che vorrebbero vedere la coppia riappacificarsi.

Infatti, quando Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha consegnato il Tapiro d’oro a Ilary per la vicenda della villa all’Eur la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha risposto: “Francesco può entrare quando vuole, la casa è sempre aperta”.

Sui social si rincorrono voci e ipotesi di un possibile riavvicinamento tra i due e addirittura di un ritorno di fiamma.

