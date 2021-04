Ilary Blasi, l’abito di una stilista del Kosovo all’Isola dei Famosi: il prezzo e i dettagli

Ilary Blasi ha conquistato tutti all'Isola dei Famosi con un look elegante firmato Lia Stublla.

Ancora una volta all’Isola dei Famosi 2021 Ilary Blasi ha scelto un abito lungo che esaltasse la sua bellezza a dir poco mozzafiato.

Ilary Blasi: il look della dodicesima puntata

In netto contrasto con l’opinionista Elettra Lamborghini (che per l’occasione ha sfoggiato un look total black) Ilary Blasi ha scelto per la 12esima diretta dell’Isola dei Famosi un lungo abito bianco.

L’outfit scelto dalla showgirl è firmato dallo stilista del Kosovo Lia Stublla ed è composto da maniche ampie a palloncino e ampia scollatura sulla schiena (su cui sono stati applicati dei grandi fiocchi neri). Per completare il look la showgirl ha scelto degli orecchini Bozart Bijour e scarpe del marchio Le Silla il cui prezzo è di 486 euro.

Per quanto riguarda l’acconciatura la showgirl ha optato per uno chignon che raccogliesse la sua lunga chioma bionda. Sui social il look di Ilary ha presto fatto il pieno di like, e in tanti si sono messi alla ricerca d’indizi sui suoi abiti. Lia Stublla ha disegnato molti altri abiti indossati dalla showgirl durante questa edizione e in passato anche Belen e Georgina Rodriguez hanno scelto abiti della stilista per le loro apparizioni tv.

Ilary Blasi e la conduzione all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi è approdata all’Isola dei Famosi in qualità di conduttrice dopo l’addio allo show di Alessia Marcuzzi. In tanti non vedevano l’ora di rivedere la moglie di Francesco Totti sul piccolo schermo, visto che per diversi mesi ne è stata lontana. Ilary ha confessato che la tv sarà sempre il suo primo amore, ma ha anche svelato il suo desiderio di poter un giorno prendere parte a un film.

Ilary Blasi: l’amore per Totti

Per la showgirl e suo marito, Francesco Totti, il 2020 è stato un anno particolarmente duro. Oltre ad aver contratto il Coronavirus (per cui in particolare suo marito è stato davvero male) proprio la malattia ha portato alla morte suo suocero, Enzo Totti. Ilary è stata come sempre accanto a suo marito Francesco e lui stesso sui social ha mostrato alcuni dei teneri messaggi che la showgirl gli avrebbe fatto trovare sotto il cuscino. La coppia è più unita e affiatata che mai e in passato lo stesso Totti ha dichiarato che avrebbe voluto avere insieme a Ilary il quarto figlio.