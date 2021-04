Ilary Blasi, la confessione sui figli: “Cristian e Chanel sono fidanzati”

Ilary Blasi ha confessato in totale serenità che i figli Cristian e Chanel sono fidanzati: papà Francesco Totti ne è al corrente?

Giunta ormai alla soglia dei 40 anni, Ilary Blasi si è confessata in una recente intervista al settimanale “Chi”. Parlando delle sue soddisfazioni, in minima parte legate alla tv, la presentatrice ha dunque parlato della sua famiglia felice, con un marito che ama, figli splendidi e molti amici fedeli di vecchia data.

Dopo un anno trascorso lontano dal piccolo schermo, l’ex Letterina è tornata a condurre un programma importante in prima serata, ossia l’Isola dei Famosi. Prima però di tornare al suo lavoro, Ilary Blasi si è dedicata del tutto ai suoi pargoli Isabel, Cristian e Chanel.

Gli ultimi due, ormai adolescenti, sono stati peraltro oggetto di una rivelazione da parte della loro mamma: “Cristian si è fidanzato da poco. Non sono gelosa. Sono ancora piccoli … Deve essere felice lui. Io me lo sono scelto come dicevo io e lui se la sceglie come vuole lui. Chanel si è fidanzata prima di Cristian”. Riferendosi poi a Francesco Totti, Ilary ha precisato che sa tutto, ma che entrambi non danno troppa importanza a questi giovani amori passeggeri.

Tornando infine alla possibilità di diventare mamma per la quarta volta come vorrebbe Francesco, la presentatrice ha sottolineato: “A queste cose non ci si deve pensare così tanto. Penso, però, che se si allentano un po’ le misure di sicurezza e possiamo viaggiare, allora per noi come coppia potrebbe aprirsi un’altra fase. Siamo giovani e con i figli grandi, me la vorrei godere un po’…”.