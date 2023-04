Ilary Blasi, la prima intervista dopo l'addio a Totti: "C'è un prima e un dopo"

In vista della sua partecipazione come conduttrice all’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha rilasciato la sua prima intervista dopo l’addio al marito Francesco Totti.

Ilary Blasi: la prima intervista dopo Totti

Ilary Blasi si è confessata senza filtri dopo il suo addio allo storico marito Francesco Totti e per la prima volta ha raccontato a Chi alcuni retroscena su di sé e su come è cambiata la sua vita dopo il clamore suscitato negli ultimi mesi a causa degli scoop legati alla sua vita privata.

“Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo”, ha affermato la conduttrice, e ancora: “È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro”.

La conduttrice ha accuratamente evitato di menzionare il suo ex marito e padre dei suoi tre figli e lo stesso ha fatto anche nei confronti di Bastian Muller, l’imprenditore tedesco al cui fianco sembra aver ritrovato la serenità. In tanti si chiedono se la conduttrice svelerà qualche retroscena su di sé durante la partecipazione dell’Isola dei Famosi e se emergeranno ulteriori dettagli sulla sua vita privata.