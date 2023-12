Ilary Blasi, la reazione dei figli al documentario: "Un terremoto"

Ilary Blasi ha svelato come avrebbero reagito i suoi figli all'uscita del suo docufilm, Unica.

Ilary Blasi ha rotto il silenzio su come i suoi figli avrebbero vissuto l’uscita del suo docufilm, Unica, e la sua separazione dal loro padre, Francesco Totti.

Ilary Blasi: la reazione dei figli al documentario

Nelle ultime settimane Ilary Blasi è stata sulla bocca di tutti per l’uscita del docufilm Unica, incentrato sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Sulla questione è intervenuta la stessa showgirl, che ha anche svelato quanto la separazione dall’ex calciatore abbia pesato sui tre figli avuti insieme (e che oggi sembrano aver mantenuto buoni rapporti con entrambi). “I nostri figli hanno visto il documentario, gliel’ho detto due giorni prima e li ho lasciati liberi di scegliere. ‘Se lo volete guardare sapete dove trovarlo, prendetevi il vostro tempo’. Di fatto loro quella storia la conoscevano, non si tratta di scherarsi, non si sceglie tra mamma e papà. L’importante è che abbiano la situazione chiara, ovviamente hanno vissuto tutto il terremoto, fa parte di un divorzio”, ha ammesso la conduttrice, e ancora (riguardo al suo rapporto con Totti):

“È il padre dei miei figli e lo sarà per sempre. Io credo che era confuso, spaventato anche lui. Era una via di fuga più facile. Ma nulla a che vedere con quello che sentiamo in questi giorni”.