Ilary Blasi, la verità sui Rolex di Totti: "Devono restare ai figli"

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono ritrovati faccia a faccia in tribunale.

Nel corso della prima udienza, sono emersi dettagli inediti e interessanti, uno su tutti: la verità sui famosi Rolex.

Ilary Blasi: la verità sui Rolex di Totti

Stando a quanto ricostruito dal settimanale Chi, Ilary Blasi e Francesco Totti, nel corso della prima udienza in tribunale, avrebbero quasi raggiunto un accordo. Durante la prima udienza, gli ex coniugi più amati di Roma sono apparsi piuttosto tranquilli, tanto che è venuta fuori anche la verità sui famosi Rolex.

Ilary ha davvero rubato la collezione milionaria di Totti?

I Rolex? Nessun furto: erano dei regali

Stando a quanto raccontato dalla Blasi in tribunale, la collezione di Rolex vale abbastanza, ma non la cifra milionaria di cui hanno parlato i media. Non solo, pare che gli orologi le siano stati regalati da Francesco, motivo per cui ha deciso di tenerli con sé. Inoltre, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha sottolineato che non intende indossarli, ma solo lasciarli in eredità ai figli.

Ilary e Totti vicini all’accordo

La prima udienza tra Ilary e Totti si è conclusa in modo piuttosto pacifico, tanto che si parla di un accordo consensuale. Pare che la Blasi e Francesco si siano trovati in sintonia su tutto, tranne che sull’assegno di mantenimento dei tre figli. La conduttrice non ha chiesto nulla per sé, ma vorrebbe rimanere a vivere all’Eur insieme ai pargoli. Il Capitano, però, non vuole accettare la cosa.