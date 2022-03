Ilary Blasi, la crisi con Totti: la conduttrice dell'Isola dei Famosin vuota il sacco.

Ilary Blasi, fresca del debutto con L’Isola dei Famosi 2022, è tornata a parlare della presunta crisi con Francesco Totti. La conduttrice ha spiegato ancora una volta che si tratta di una fake news e ha sottolineato il motivo per cui, ad anni alterni, escono notizie false sul suo matrimonio.

Ilary Blasi: la verità sulla crisi con Totti

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti non c’è nessuna crisi in corso: ormai è chiaro. I due hanno smentito più volte la notizia e, nelle ultime ore, la conduttrice è tornata nuovamente sull’argomento. Intervistata dal settimanale Chi, ha spiegato il motivo per cui, ad anni alterni, escono news poco carine sul suo matrimonio con il Pupone. Ilary ha dichiarato:

“Sulla mia coppia non hanno scherzato molto ultimamente è vero. Ho letto e quelle cose lì sui giornali io le ho lette insieme a voi. Francamente non abbiamo capito io e Francesco perché sono state scritte. Anche in in 20 anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere. Perché? Ma perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta”.

Crisi Ilary Totti: un brutto racconto

Secondo la Blasi, il nome di suo marito crea sempre qualche “scoop” ed è per questo che ogni tanto esce una notizia su una loro crisi di coppia. Ilary ha dichiarato:

“Erano i primi giorni di guerra in Ucraina e i giornali parlavano di me e Francesco. Forse è stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto. Ma che cosa hai? Che sai? Vivete con noi? Però vale tutto, vale la mia parola contro la tua”.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi non è contenta di quanto avvenuto, ma ha ammesso che lei può fare ben poco contro il gossip.

Perché non ha smentito subito

Il primo a smentite la notizia sulla crisi coniugale è stato Totti, mentre Ilary ha aspettato di essere ospite di Verissimo per mandare al diavolo le malelingue. Come mai ha fatto questa scelta? La Blasi ha dichiarato:

“Come mai non ho risposto subito? Mica ogni volta possiamo fare le smentite, tanto poi ricapita sempre. Hanno ripreso cose che… Per dirne una, spesso nelle interviste ho detto ‘non si sa mai, nella vita può succedere di tutto’. E allora? Prova qualcosa? Come pure quando hanno scritto che non ero al compleanno di Francesco. La verità è che non avevo pubblicato la fotografia. E quindi? Che poi il giorno dopo siamo andati a Parigi. Ma di che cosa stiamo parlando? Per creare il caso mediatico è stato mischiato tutto su cose aleatorie. Se hanno una soffiata vera, se ce l’hanno, guardi, si vede. E poi che parlino di cose più importanti”.

Anche se Dagospia, colui che ha lanciato per primo la notizia di una crisi in corso, continua a sostenere la sua tesi, Totti e la Blasi sono sereni come sempre.