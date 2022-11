Ilary Blasi, le borse rubate: “Ecco dove Totti le aveva nascoste”

Ilary Blasi avrebbe trovato da sola le borse che Totti le avrebbe sottratto dopo il furto dei suoi Rolex.

Nei giorni scorsi si è parlato di una presunta restituzione delle borse di Ilary Blasi da parte dell’ex marito, Francesco Totti. In realtà sembra che la conduttrice le abbia trovate da sola.

Ilary Blasi ha ritrovato le borse

Secondo i rumor in circolazione Ilary Blasi avrebbe trovato le borse a lei sottratte dall’ex marito, Francesco Totti, dopo che lei gli avrebbe rubato dei Rolex.

La conduttrice si sarebbe recata nella spa presente nella loro villa all’Eur e lì avrebbe trovato il bottino di borse griffate, e quindi non sarebbe stato lui a restituirgliele (come si era vociferato inizialmente). Nei giorni scorsi Totti è stato avvistato mentre visitava un nuovo appartamento in compagnia della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, mentre Ilary è stata avvistata a cena fuori con un misterioso uomo (il cui nome sarebbe Edoardo).

Lei e l’ex marito stanno affrontando una dura battaglia in tribunale e sembra che la pace tra i due sia soltanto un miraggio.

Ilary Blasi: la separazione

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato il loro addio l’11 luglio scorso dopo 20 anni d’amore e tre figli. Al momento i due vivrebbero ancora sotto lo stesso tetto della loro casa all’Eur insieme ai figli, e sembra che intanto l’ex Pupone sia alla ricerca di un nuovo nido dove costruire una nuova vita accanto a Noemi, con cui si è deciso a uscire allo scoperto.

Sia lui che Ilary continuerebbero a vedere costantemente i figli, che sono molto legati a entrambi.