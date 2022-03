Ilary Blasi, lo sfogo su Totti: "Si fida delle persone sbagliate"

La Blasi torna a parlare di Totti e dei gossip circolati. Dall'ingenuità del marito alle notizie false, passando per una frecciata: a tutta Ilary

Torna a parlare Ilary Blasi. La conduttrice dell’Isola dei famosi, nel corso di una intervista rilasciata a Il fatto quotidiano si è soffermata ancora una volta sui tanti gossip circolati negli ultimi tempi.

Ilary Blasi: “Forse sono strana io oppure…”

La moglie dell’ex capitano della Roma, parlando a Il fatto, ha commentato le tante chiacchiere che spesso e volentieri circolano sulla famiglia Totti: “Mi sto accorgendo ora che ogni cosa che dico diventa notizia. Le strade sono due: o non hanno un c*zzo da scrivere, o sono strana io, cado in situazioni particolari e non me ne rendo conto”.

L’ingenuità di Totti: “Si fida delle persone sbagliate”

Possibile che la fuga di notizie sia causa anche del carattere di Totti? Ilary Blasi ha espresso il suo parere così: “Mio marito viene tacciato di ingenuità? Sì, si fida di persone sbagliate!”. Poi sul tema del tradimento: “Le corna si dicono o si tacciono? Dipende dal finale che si vuole dare a una storia” – ha dichiarato la conduttrice di Mediaset – .

La frecciata a Simona Ventura

Sempre nella medesima intervista, la Blasi ha anche commentato la posizione della collega Simona Ventura, che si era detta vicina alla conduttrice dopo le voci sulla rottura del matrimonio.

Secca la risposta della signora Totti: “Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh”.

