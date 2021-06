Ilary Blasi madrina della figlia di Melory: il battesimo della piccola Jolie

Ilary Blasi è stata madrina di battesimo di sua nipote Jolie, prima figlia di sua sorella Melory.

Ilary Blasi è stata la madrina di battesimo di sua nipote Jolie, primogenita di sua sorella Melory. Al battesimo la conduttrice ha indossato un seducente abito in pizzo dai toni oro.

Ilary Blasi: il battesimo di Jolie

Melory Blasi ha scelto la sorella maggiore Ilary come madrina di battesimo della sua prima figlia, Jolie.

Lei stessa ha raccontato tramite stories alcuni dettagli della cerimonia che, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, si è svolta alla sola presenza dei familiari più intimi. “Il padrino Adriano, fratello di Tiziano, e madrina mia sorella Ilary. Avendo due sorelle ho dovuto scegliere una delle due e Silvia farà la madrina del secondo figlio”, ha spiegato Melory Blasi a proposito del padrino e della madrina della sua bambina (il marito di Ilary Blasi, Francesco Totti, sarebbe stato assente per motivi di lavoro).

Dopo la cerimonia nella chiesa del quartiere in cui la coppia abita, Melory e il resto della famiglia si sono trasferiti in campagna per un rinfresco all’aria aperta.

Ilary Blasi: l’abito

Per la cerimonia Ilary Blasi ha sfoggiato un abito dai toni oro in pizzo, delicatamente abbinato ad un paio di sandali bassi. La conduttrice ha fatto il pieno di like sui social, dove in tanti hanno lodato come sempre la sua eleganza e la sua bellezza.

Ilary Blasi: la nascita della piccola Jolie

Ilary Blasi è già zia delle due piccole Stella e Nicole, figlie di sua sorella Silvia. La piccola Jolie, figlia di sua sorella Melory, è nata il 25 aprile 2021 e sui social la conduttrice e suo marito, Francesco Totti, non hanno perso l’occasione per esprimere la loro gioia per l’arrivo di questa terza nipotina. Melory e suo marito, Tiziano Panicci, sono più felici che mai di aver finalmente coronato il loro amore con l’arrivo di una bambina e in tanti sui social si chiedono se la coppia allargherà ulteriormente la famiglia in futuro. “Siamo una famiglia molto tradizionale. Madre casalinga, papà impiegato. Infanzia felice, estate in campeggio, tre sorelle, un bel rapporto con mia cugina. Per me la famiglia è un valore, come il sacrificio, l’onestà. Sono le cose che cerco di trasmettere ai miei figli”, ha dichiarato Ilary in merito alla sua famiglia, da sempre molto unita.