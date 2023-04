Ilary Blasi a Marrakech per il compleanno, la foto nuda nella vasca fa impazzire i social

Ilary Blasi a Marrakech per il compleanno, la foto nuda nella vasca fa impazz...

Ilary Blasi a Marrakech per il compleanno, la foto nuda nella vasca fa impazz...

Ilary Blasi a Marrakech per il compleanno, la foto nuda nella vasca fa impazz...

Bastian e Ilary festeggiano il compleanno della conduttrice a Marrakech, la foto nuda nella vasca da bagno manda i social in tilt

Continua a far parlare non poco di sé Ilary Blasi, che questi giorni sta festeggiando il proprio compleanno a Marrakech insieme al suo nuovo fidanzato Bastian Muller, imprenditore tedesco. L’ex moglie di Totti si è fatta ritrarre, oltre che tra le bancarelle della città, nuda nella vasca da bagno. La foto postata nelle storie non è certo passata inosservata anzi, ha fatto rapidamente il giro del web.

Ilary e Bastian insieme a Marrakech

Si tratta di un 42esimo compleanno all’insegna del nuovo amore e del relax quello che ha regalato Bastian Muller a Ilary Blasi. I due stanno soggiornando presso il lussuoso Almaha Marrakech & SPA, hotel a 5 stelle firmato dall’architetto e designer belga Charles Kaisin.

Ilary ha raccontato come di consueto la sua vacanza tramite il proprio profilo Instagram, facendosi ritrarre tra le bancarelle della città come una turista qualsiasi.

Per festeggiare insieme a mezzanotte i due si sono poi concessi una cena a lume di candela nel loro lussuoso resort, per poi finire con un bel bagno in vasca. La conduttrice italiana si è fatta scattare una foto girata di spalle e completamente nuda nella vasca da bagno.

Chiaramente la foto ha immediatamente fatto il giro del web. Un’ennesima frecciatina per il suo ex Francesco Totti?