Sembra l’estate del mistero quella di Ilary Blasi. Il “total pink” sfoggiato in Brasile nasconde un futuro incerto e misterioso, sia sul piano professionale (L’Isola dei Famosi a rischio e un contratto che scade a dicembre), che su quello sentimentale.

La ex di Totti (in queste ore a braccetto con Noemi Bocchi in California) è a Copacabana, che si gode il tramonto apparentemente da sola, e non in compagnia della sua dolce metà, il fidanzato tedesco Bastian Muller. Come una naufraga all’Ultima spiaggia, commentano i più maliziosi, rievocando l’ultimo approdo al reality targato Canale 5. Ma è davvero crisi di coppia?

Ilary Blasi e Bastian Muller: impazza il gossip sulla (possibile) rottura

I beninformati fanno sapere che Bastian Muller è sparito dai suoi canali social da settimane. Eppure Ilary non sembra scomporsi davanti alle richieste dei followers. Anzi, i contenuti condivisi ammantano il tutto con un alone di mistero.

Di sicuro si sta godendo i tramonti e il Pan di Zucchero di Rio de Janeiro. Ma anche gli scatti della protagonista, a tratti molto seducenti, sembrano più un rebus o dei messaggi in codice. Tutto sommato queste foto ricordano i momenti in Tanzania, esattamente un anno fa, in vacanza dopo la rottura con “Er Pupone”. Quelli sembrarono una sorta di vendetta servita fredda.. anzi, bollente, direttamente dall’Africa.

Intanto, tra “cachaça e luna piena”, la ex signora Totti si diverte con le Instagram Stories. In questo gioco (o non gioco), l’imprenditore tedesco sembra svanire pian piano. Qualche settimana fa si intravedeva appena dallo scooter in giro per Roma. Oggi sembra essersi perso tra le dune di sabbia dorata del Brasile.