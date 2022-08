“Ilary Blasi non tornerà in tv prima di un anno”: l’indiscrezione

Ilary Blasi non sarebbe intenzionata a rilasciare alcuna intervista dopo la sua rottura da Francesco Totti.

Secondo i rumor in circolazione Ilary Blasi si prenderà un periodo di pausa dalla tv per far sfumare il clamore mediatico attorno alla sua rottura dal marito Francesco Totti.

Ilary Blasi: la pausa dalla tv

Mentre nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni riguardanti una presunta intervista che Ilary Blasi sarebbe stata pronta a rilasciare a Belve o al programma tv dell’amica Silvia Toffanin, Verissimo, nelle ultime ore sono circolati rumor riguardanti la decisione della conduttrice di prendersi una pausa dalla tv.

La decisione sarebbe stata presa da Ilary al fine di attendere che il clamore mediatico attorno alla vicenda si sgonfi. Nel frattempo il suo ormai ex marito, Francesco Totti, è stato avvistato in queste ore nei pressi dell’abitazione di Noemi Bocchi, sua presunta nuova fiamma.

Ilary Blasi e Totti: la rottura

Mentre Ilary Blasi sta trascorrendo le vacanze a Sabaudia e sui social non perde occasione per mostrarsi felice e sorridente, Francesco Totti ha deciso di adottare un basso profilo e dopo l’annuncio di separazione è sparito dal radar dei social.

Secondo indiscrezioni l’ex calciatore sarebbe stato avvistato in queste ore nei pressi dell’abitazione di Noemi Bocchi, sua presunta nuova fiamma. Né Totti né la sua presunta nuova fiamma hanno confermato o smentito le voci in merito alla loro presunta liaison.