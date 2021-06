Ilary Blasi, outfit da urlo per la finale de L’Isola dei famosi

Nel corso della puntata finale de L’Isola dei Famosi la conduttrice Ilary Blasi ha sfoggiato un outfit che non è passato inosservato.

Lunedì 7 giugno 2021 la Blasi è tornata in onda con la puntata finale della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con la presentatrice che ha sfoggiato un outfit che non è passato di certo inosservato. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi, il look della conduttrice

La conduttrice ha dato il via alla puntata finale de L’Isola dei Famosi sfoggiando un look che non è passato di certo inosservato.

Così come successo nel corso delle precedenti puntate, anche in occasione della finale, l’attenzione del pubblico è ricaduta inevitabilmente sull’outfit della presentatrice del reality show.

L’abito di Ilary Blasi

Dopo aver ammaliato il pubblico a casa con abiti dei migliori brand internazionali, in occasione della finale ha deciso di indossare un vestito in stile ballerina di flamenco, con un’apertura a ventaglio sulla parte finale. Un vestito meraviglioso, color argento, con la conduttrice che ha scelto di tenere i capelli legati. A dare un tocco in più, un paio di mega pendenti luminosi, che ricordano una lisca di pesce.

Un look che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico a casa, con molti utenti che hanno colto l’occasione per riempire la conduttrice di messaggi di gradimento tramite social. Tra i commenti, ad esempio si legge: “Ilary Blasi stupenda anche stasera… ormai ho perso il conto di quanti vestiti ha indossato!!”, oppure “Ilary fantastica”, “Top”.

Ilary Blasi, la finale

La conduttrice ha dato il via alla puntata finale de L’Isola dei famosi salutando gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio. Una volta entrata in studio ha quindi dato ufficialmente il via alla finale. Si parla, quindi, dei due naufraghi al televoto, Awed e Matteo, che si definiscono grandi amici.

Ilary Blasi, il televoto

La puntata prosegue con la Blasi che chiude il primo televoto della puntata finale. Alla fine ad essere eliminato è Matteo con il 73% dei voti. Awed, invece, con il 27% dei voti, prosegue la sua corsa. Diamante si commuove, quindi, vedendo in collegamento dallo studio il padre, che gli dice di essere “molto orgoglioso di te”.