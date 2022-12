Ilary Blasi, parla l'ex di Bastian: "Non si dovrebbe comportare così"

Claudia Aquino, giovane modella tedesca, ha confessato di esser stata l’ultima fiamma dell’imprenditore tedesco Bastian prima che lui fosse avvistato in atteggiamenti intimi con Ilary Blasi.

Ilary Blasi e Bastian: parla l’ex

La modella 24enne Claudia Aquino ha confessato di aver avuto una liaison con Bastian Muller pochi mesi prima che l’imprenditore tedesco fosse avvistato in compagnia della conduttrice Ilary Blasi, reduce dalla sua separazione da Francesco Totti. I due nei giorni scorsi si sono concessi una vacanza all’insegna dell’amore a St. Moritz, e tanti si chiedono se la loro storia sia destinata a durare.

Secondo la Aquino, l’imprenditore l’avrebbe sedotta e abbandonata dopo una notte di passione:

“È successo tutto all’improvviso. Siamo usciti insieme, di venerdì sera, assieme ad altri amici. Poi siamo andati a casa sua, è successo quello che succede quando due persone stanno bene insieme e si vogliono bene. La mattina dopo lui mi ha detto che io ero fredda. Ma era lui che aveva un comportamento strano. Da lì abbiamo smesso di sentirci e poi ho visto le sue foto con Ilary Blasi.

Ma già prima avevo la sensazione che c’era qualcosa che non andasse”.

Intanto, sui social, molti hanno dimostrato di non credere alle dichiarazioni fatte dalla giovane modella perché non esisterebbero foto che provino la liaison avuta con l’imprenditore. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Al momento sembra che Ilary Blasi si stia godendo la sua nuova liaison e in tanti si chiedono se chiederà delucidazioni alla sua nuova fiamma su quanto affermato dalla giovane modella.