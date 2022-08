Ilary Blasi posa senza fede al dito: la prima estate da single

Ilary Blasi ha postato le prime foto sui social in cui la si vede senza la fede al dito.

Ilary Blasi è stata travolta da una nuova ondata di gossip in merito alla sua vita sentimentale e intanto sui social la showgirl ha postato le prime foto dove la si vede senza la fede al dito.

Ilary Blasi senza la fede al dito

Nelle ultime ore Ilary Blasi è stata travolta da un gossip riguardante una sua presunta liaison con il personal trainer romano Cristiano Iovino. L’indiscrezione al momento è senza conferma, ma nelle ultime ore la showgirl ha condiviso sui social le prime foto dove è ben evidente che lei non indossi la fede.

Dunque ai fan non resta che arrendersi: il suo matrimonio con Francesco Totti è davvero giunto al capolinea e oggi la conduttrice non sembra intenzionata a tornare sui propri passi.

Non è dato sapere cosa abbia spinto i due a separarsi, ma nelle ultime ore i rumor più accreditati parlano proprio di un tradimento di Ilary ai danni dell’ex Pupone. Lui a seguire avrebbe iniziato a frequentare Noemi Bocchi, che lo ha raggiunto nei pressi di Sabaudia per le sue vacanze estive.

Ilary Blasi: le vacanze

Nel frattempo Ilary Blasi si trova nelle Marche, dove si è recata a far visita alla famiglia.

I tre figli della conduttrice, Cristian, Chanel e Isabel, si trovano a Sabaudia con il padre e ovviamente mantengono il più totale silenzio come il resto dei familiari in merito alla separazione.