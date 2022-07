Ilary Blasi è una delle conduttrici televisive più amate del momento, ma nel corso degli anni ha subito un grande cambiamento fisico.

Ilary Blasi, una delle conduttrici più amate della televisione italiana, nel corso degli anni è cambiata moltissimo per quanto riguarda il suo aspetto fisico. La conduttrice è sempre stata bellissima ma i cambiamenti sono evidenti.

Ilary Blasi prima e dopo: com’è cambiata la showgirl negli anni

Ilary Blasi è una conduttrice televisiva davvero molto amata e da poco è stata al timone dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Ha 40 anni e ha appena annunciato il suo divorzio da Francesco Totti, da cui ha avuto tre figli. Nonostante sia sempre stata bellissima, in tanti hanno notato dei notevoli cambiamenti nel suo aspetto fisico, soprattutto per quanto riguarda il viso e il seno. Ora è molto diversa da come appariva durante il suo esordio a Passaparola, condotto da Gerry Scotti.

Sono passati più di 20 anni e Ilary Blasi non ha mai perso il suo incredibile fascino, nonostante il grande cambiamento. La letterina all’epoca aveva i capelli castani, con ciuffi biondi sul davanti, come andava di moda a quei tempi e il suo viso era un po’ più pieno rispetto ad oggi. Con il passare degli anni i suoi lienamenti sono diventati più maturi e la sua silhouette è cambiata dopo tre gravidanze.

La donna ha infoltito le sopracciglia e ha schiarito i capelli, mentre il suo sorriso e la sua forma fisica perfetta sono sempre le stesse.

Ilary Blasi: è rifatta?

Ilary Blasi è finita spesso al centro delle polemiche a causa dei presunti ritocchini estetici a cui si sarebbe sottoposta dopo aver ottenuto il successo. In diverse occasioni sono state confrontate le foto degli esordi con quelle attuali e le differenze sono abbastanza evidenti.

Per questo ha ricevuto diverse accuse di essere ricorsa al chirurgo plastico. Secondo molti, la conduttrice si sarebbe rifatta il naso e il seno, ma anche le labbra e gli zigomi. La conduttrice non ha mai confermato le insinuazioni ed è sempre e comunque una vera icona di bellezza.