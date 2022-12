Ilary Blasi pronta a vendicarsi con Totti? "Bisogna chiedere a Michelle Hunziker"

Secondo alcuni rumor circolati in rete la liaison tra Ilary Blasi e l’imprenditore tedesco Bastian sarebbe una sorta di vendetta da parte della conduttrice nei confronti dell’ex marito, Francesco Totti, e Michelle Hunziker sarebbe a conoscenza di come stiano davvero le cose.

Ilary Blasi: la vendetta

Da oltre 5 mesi Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato al mondo la loro rottura. A seguire l’ex calciatore è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, mentre solo di recente Ilary Blasi è stata avvistata in compagnia dell’imprenditore tedesco Bastian. I due avrebbero trascorso anche alcuni giorni sulla neve a St. Moritz e in loro compagnia era presente anche Michelle Hunziker.

Proprio la showgirl svizzera, secondo i rumor in circolazione, sarebbe a conoscenza di come stiano davvero le cose tra i due e in queste ore molti, in rete, si sono detti convinti che Bastian sia solo un fidanzato “di cartone” scelto da Ilary per vendicarsi di Totti.

Le versioni delle amiche

Secondo alcune fonti vicine a Ilary Blasi la conduttrice sarebbe rimasta male per il comportamento avuto dall’ex marito, che ha vissuto senza alcun riserbo la sua liaison con Noemi Bocchi (mostrando persino la casa che avrebbero da poco preso insieme e dove trascorreranno le vacanze di Natale).

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Ilary Blasi continua a mantenere il più totale silenzio sulla vicenda.