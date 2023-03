Ilary Blasi è pronta per il ritorno in tv con l’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi. La conduttrice, tramite i suoi canali social, ha mostrato il ritocchino alle ciglia, fatto proprio per la nuova avventura televisiva.

Ilary Blasi: il ritocchino alle ciglia è fatto

Lunedì 17 aprile 2023 prende il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Al timone, come sappiamo da tempo, ritroveremo Ilary Blasi. Per la conduttrice è stato un anno molto particolare, visto che poco dopo la fine della scorsa edizione del reality honduregno ha annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Per questa nuova avventura in tv si sta preparando al meglio, tanto che ha condiviso con i seguaci l’ultimo ritocchino alle ciglia.

Ilary Blasi: le ciglia da cerbiatta piacciono ai fan

Ilary si è recata dalla sua estetista di fiducia Emanuela Pecora e si è affidata a lei. Il risultato, condiviso su Instagram dalla conduttrice, è a dir poco perfetto. Non a caso, i fan hanno apprezzato le ciglia da cerbiatta.

Ilary Blasi, non solo le ciglia: gli ultimi ritocchini

Non solo le ciglia, negli ultimi mesi Ilary ha curato particolarmente la sua immagine. Molto probabilmente, l’ha fatto proprio per il suo ritorno in tv. Qualche tempo fa si è sottoposta prima ad un lifting al viso, poi ad un tatuaggio labbra.