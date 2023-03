Ilary Blasi replica a Alvin: il messaggio cancellato dai social

Dopo che Alvin si è scagliato contro di lei via social, minacciando di diffondere alcuni dei messaggi audio che si sono scambiati, Ilary Blasi gli ha scagliato una frecciatina via social.

Ilary Blasi contro Alvin

A quanto pare tra Alvin e Ilary Blasi sarebbe in corso una lite o, come credono in molti, i due stanno fingendo di aver avuto dei dissapori solo per aumentare l’attenzione generale su di loro in vista dell’imminente inizio di una stagione dell’Isola dei Famosi. Dopo che Alvin si è sfogato via social minacciando anche di condividere pubblicamente alcuni dei messaggi audio che si sono scambiati, Ilary Blasi ha replicato:

“Riguardo alle polemiche con Alvin se volete saperne di più chiamate direttamente lui al 338…… anche ore pasti”. Il messaggio è presto sparito dai social e al momento Alvin non ha replicato.

Nelle scorse ore il celebre inviato dell’Isola dei Famosi ha scritto: “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca.”

In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e un anno fa, quando già erano circolate voci in merito a una loro presunta lite, entrambi si erano sbrigati a smentire con fermezza la questione.