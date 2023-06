La conduttrice è tornata nella sua casa di Roma dopo una settimana trascorsa a Milano per la finale dell'Isola dei famosi.

Ilary Blasi è rientrata a Roma dopo aver trascorso una settimana a Milano per la finale dell’Isola dei famosi, vinta da Marco Mazzoli.

Bastian Muller si è (quasi) trasferito nella villa di Roma di Ilary Blasi

La conduttrice potrà ora godersi l’estate insieme ai figli e al compagno, Bastian Muller, che ormai si è (quasi) trasferito in pianta stabile a Roma, dopo aver trascorso alcuni mesi tra Italia e Germania, nella villa in cui Ilary Blasi viveva con l’ex marito Francesco Totti. Secondo alcune indiscrezioni, proprio l’ex calciatore non sarebbe molto felice dell’ingresso dell’imprenditore tedesco nella sua vecchia casa.

Ilary Blasi è tornata a Roma ed è stata accolta da un enorme mazzo di rose

Proprio nella villa romana, Bastian Muller ha fatto trovare una romantica sorpresa a Ilary Blasi per festeggiare il suo rientro: un grande mazzo di rose rosse posato sul tavolo del soggiorno. Quella del 2023 sarà la prima estate che la coppia trascorrerà insieme: Blasi aveva infatti annunciato la separazione dal marito, dopo 17 anni di matrimonio, l’11 luglio dell’anno precedente e aveva trascorso l’estate del 2022 da single.

Leggi anche: Lorella Cuccarini, il gesto di Berlusconi che non dimentica: “Era speciale”

Leggi anche: “Ettore Bassi è morto”: la fake news diventa virale