Ilary Blasi riparte dagli affetti più cari: lo scatto al mare con i figli

Il tenero scatto postato da Ilary Blasi sui social: la conduttrice televisiva è partita per la Tanzania insieme ai suoi figli e alla sorella Silvia

Ilary Blasi prova a superare questo particolare momento della sua vita ripartendo dai suoi affetti più cari. Dopo l’ufficializzazione della rottura del suo rapporto ventennale con Francesco Totti, la conduttrice televisiva è partita per le vacanze verso la Tanzania insieme ai suoi figli ed a una della sue sorelle.

Ilary Blasi è al mare con i figli: lo scatto dopo la fine della storia con Totti

Lo scatto postato da Ilary suoi social è di quelli davvero teneri: la conduttrice tiene per mano i suoi tre figli lungo una bellissima spiaggia di sabbia bianca della Tanzania. Ilary ha deciso di partire per l’Africa accompagnata non solo da Cristian, Chanel e Isabel, ma anche da una delle sue sorelle, Silvia. I suoi famigliari le stanno dimostrando grande vicinanza dopo la rottura con Francesco Totti.

Cosa sta facendo Totti? Il silenzio del Capitano

L’ex numero 10 della Roma e storico Capitano mai dimenticato della squadra capitolina, è invece molto meno presente sui social. Da quando è uscito il comunicato dell’Ansa che ha ufficializzato la sua rottura con la Blasi, Totti è di fatto sparito dalla circolazione. Non una novità per lui, a dire il vero: il numero 10 non è mai stato un grande amante dei riflettori, nemmeno quando era ancora un calciatore in attività.